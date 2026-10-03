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Revelan que Cinthya Tamez era hija de jueza y aparece menor que sobrevivió a ataque y lo cuenta todo

Un adolescente de 14 años sobrevivió al multihomicidio, donde murieron Cinthya Tamez, su pareja Leodegario Moya Garza y sus tres hijos.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 18:34 -
  • Bladimir Ocon
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Un adolescente de 14 años sobrevivió al multihomicidio ocurrido el miércoles 30 de septiembre en Montemorelos, Nuevo León, donde fueron asesinados Cinthya Abigail Tamez Rivera, su pareja Leodegario Moya Garza y sus tres hijos, mientras el menor permanecía dentro de la vivienda y logró esconderse durante los hechos.
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El adolescente sería hijo de una expareja sentimental de Cinthya Abigail Tamez Rivera y, de acuerdo con la información proporcionada, se encontraba bajo el cuidado de la mujer cuando ocurrieron los hechos.
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Según lo que habría relatado a las autoridades, el menor estaba acostado dentro de la vivienda cuando comenzaron los acontecimientos y logró esconderse para mantenerse a salvo.
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Posteriormente, el adolescente fue localizado y quedó bajo resguardo del DIF estatal, donde fue entrevistado para obtener información que pudiera contribuir al esclarecimiento del caso.
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Su testimonio es considerado relevante para establecer qué ocurrió dentro del domicilio durante aquella madrugada y ayudar a reconstruir la secuencia de los acontecimientos.
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La información disponible señala además que, durante la movilización posterior a los hechos, el menor fue interrogado luego de que presuntamente intentara llevarse un vehículo tipo RZR. El automotor quedó bajo revisión de la Fiscalía como parte de las diligencias.
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Las autoridades todavía deben establecer con precisión qué ocurrió durante los minutos en que se produjeron los ataques y cuál fue la secuencia exacta de los hechos dentro de la vivienda.
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El caso ocurrió en el fraccionamiento Los Nogales y posteriormente las autoridades localizaron a algunas de las víctimas en otros puntos de Montemorelos.
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Las primeras víctimas encontradas fueron Cinthya Abigail Tamez Rivera y su hijo Gustavo, cuyos cuerpos fueron localizados durante la mañana del miércoles 30 de septiembre en el cruce de las calles El Sabino y Camino a Hualahuitas, en el fraccionamiento Los Fresnos.
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De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Tamez Rivera habría salido de la vivienda en una camioneta Jeep roja junto con su hijo menor.
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Madre e hijo fueron encontrados sin vida dentro del vehículo, mientras las diligencias continuaron para determinar qué había ocurrido previamente en el domicilio familiar.
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Los investigadores se trasladaron posteriormente hasta una vivienda ubicada a unos 300 o 400 metros del lugar donde fueron encontrados Cinthya Abigail y Gustavo.
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En ese inmueble fueron localizados sin vida Leodegario Moya Garza y los otros dos hijos de la pareja, identificados como Cristian o Christian y Bruno.
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La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a que se trató de un multihomicidio seguido de suicidio, aunque la secuencia de los hechos todavía debe ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.
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El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que los peritajes balísticos preliminares encontraron coincidencias entre los casquillos localizados en las diferentes escenas y una pistola automática calibre .38.
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El arma fue encontrada en la camioneta donde estaban Cinthya Abigail y Gustavo y constituye uno de los principales indicios que son analizados por las autoridades.
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Además, ya se realizó un cateo en el domicilio donde ocurrieron parte de los hechos. Durante esa diligencia fueron encontrados elementos que están siendo incorporados a la investigación.
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La Fiscalía también analiza una posible discusión entre Cinthya Abigail Tamez Rivera y Leodegario Moya Garza durante la noche o madrugada anterior a los asesinatos.
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De acuerdo con la información preliminar, entre la pareja habría existido un malentendido o un momento de enojo, pero las autoridades todavía no han establecido qué habría provocado el supuesto conflicto.
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El fiscal ha señalado que continúan recabando testimonios y otros indicios para determinar qué ocurrió dentro del domicilio durante las horas previas a los hechos.
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Los investigadores también revisan publicaciones realizadas por Cinthya Abigail en redes sociales, así como otros elementos que podrían contribuir a establecer una cronología de sus últimos movimientos.
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Entre las publicaciones atribuidas a su cuenta de TikTok aparecen mensajes relacionados con el rencor y referencias a la posibilidad de causar daños, además de la frase “En otra vida, lo prometo”.
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También circuló un video en el que la mujer aparecía conduciendo un vehículo tipo RZR. Sin embargo, las publicaciones, por sí mismas, no permiten establecer el motivo de los hechos ni determinar responsabilidades.
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La investigación contempla además una reunión que habría ocurrido la noche anterior en la vivienda, donde algunas personas habrían consumido bebidas alcohólicas.
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Durante el cateo fueron encontradas botellas de cerveza y una botella de whisky, mientras las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron presentes en esa reunión.
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Vecinos de la zona también habrían reportado haber escuchado gritos y disparos durante la madrugada, versiones que deberán ser corroboradas mediante entrevistas y otros elementos de investigación.
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Otro aspecto que ha cobrado relevancia es la vida familiar de Cinthya Abigail. Su madre, Irene Rivera Marroquín, fue identificada como jueza auxiliar de la comunidad de La Garita, en Montemorelos, dato que también fue difundido por el Gobierno municipal.
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En cuanto a los funerales, los padres de los menores habrían decidido realizar los velorios y sepulturas por separado. Cinthya Abigail fue sepultada junto a su padre y su hermano, mientras que sus hijos fueron enterrados en otro lugar.
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La vida sentimental de Leodegario Moya Garza también tomó relevancia después del multihomicidio, luego de que Paola Villarreal y Daniela Esmeralda difundieran fotografías y mensajes relacionados con el hombre.
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Una de las mujeres escribió que Moya Garza “siempre serás el amor de mi vida”, mientras otra lo recordó como su “novio eterno”. Las publicaciones generaron comentarios sobre las relaciones que habría mantenido antes de su muerte.
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