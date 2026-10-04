Cae jovencito acusado de violación en el Ramón Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional capturaron este domingo a un hombre de 25 años que tenía una orden judicial pendiente por suponerlo responsable del delito de violación con consentimiento del sujeto pasivo.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con funcionarios de Interpol, en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso arribó al aeropuerto sampedrano en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

La ubicación del requerido fue posible mediante labores de seguimiento y monitoreo realizadas a través del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS).