Capturan en aeropuerto a acusado del asesinato de dos defensores del medio ambiente en Guapinol

San Pedro Sula. En un operativo de inteligencia ejecutado en la zona norte del país, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la oficina de Interpol, logró la captura de un joven de 28 años sobre quien pesaba una notificación roja internacional por el delito de asesinato.

Douglas Naydel Campos Mejía, de 28 años, fue requerido por las autoridades en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés, tras arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

La aprehensión se concretó mediante el seguimiento y monitoreo en el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), confirmando la orden de captura pendiente a solicitud de la justicia hondureña.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 7 de enero de 2023 en el departamento de Colón, cuando las víctimas, Ally Magdaleno Domínguez y Jairo Bonilla, se desplazaban a bordo de una motocicleta por la carretera hacia la aldea Guapinol mientras realizaban labores de cobro para una empresa de cable local.

Según las investigaciones recabadas en el proceso, los dos hombres fueron interceptados en el trayecto por sujetos armados que los despojaron del dinero producto de su trabajo y posteriormente los asesinaron.