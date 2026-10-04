Accidente de tránsito deja a un motociclista muerto en Puerto Cortés

La víctima fue identificada como Jorge Manuel Hernández Bardales, quien se conducía en una motocicleta de color azul cuando ocurrió el violento choque.

Puerto Cortés, Honduras. Una persona murió este sábado en un accidente de tránsito registrado en Cieneguita, Puerto Cortés , zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió entre un vehículo pesado y la motocicleta en la que se transportaba Hernández Bardales.

Tras el impacto, personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades para que acudieran a brindar asistencia al motociclista.

Sin embargo, cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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El cuerpo de Hernández Bardales quedó en la zona donde ocurrió el accidente, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre el vehículo pesado y la motocicleta.

Las autoridades investigan el hecho para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.