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Accidente de tránsito deja a un motociclista muerto en Puerto Cortés

La víctima fue identificada como Jorge Manuel Hernández Bardales, quien se conducía en una motocicleta

Accidente de tránsito deja a un motociclista muerto en Puerto Cortés

Escena del accidente de tránsito que dejó como resultado a una persona sin vida en Cieneguita, Puerto Cortés.

Puerto Cortés, Honduras. Una persona murió este sábado en un accidente de tránsito registrado en Cieneguita, Puerto Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Jorge Manuel Hernández Bardales, quien se conducía en una motocicleta de color azul cuando ocurrió el violento choque.

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De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió entre un vehículo pesado y la motocicleta en la que se transportaba Hernández Bardales.

Tras el impacto, personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades para que acudieran a brindar asistencia al motociclista.

Sin embargo, cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de Hernández Bardales quedó en la zona donde ocurrió el accidente, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre el vehículo pesado y la motocicleta.

Las autoridades investigan el hecho para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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