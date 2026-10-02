Asfura no se pronunció sobre las protestas de septiembre de 2026: el video fue editado con un audio de junio

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, hablando ante periodistas mientras se escucha una declaración en la que afirma que su partido también tiene “fuerza para ir a la calle” y exige que se respete a Honduras. El contenido se difunde como si el mandatario hubiera pronunciado esas palabras recientemente y en respuesta a las protestas registradas contra su gobierno a finales de septiembre y principios de octubre de 2026. Sin embargo, esto es falso. El video está editado. Aunque las imágenes corresponden a una comparecencia pública real de Asfura, el audio no pertenece a ese momento. La grabación combina dos intervenciones realizadas por el mandatario en fechas y contextos diferentes. Las imágenes que aparecen en la publicación viral fueron registradas el 26 de agosto de 2026, cuando Asfura participó en la conmemoración del XIII aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). El audio, en cambio, corresponde a declaraciones que ofreció más de dos meses antes, el 15 de junio de 2026, cuando defendía las reformas propuestas para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y se refería a las asambleas de los médicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Respetan a Honduras o la respetan. Nasry Asfura se pronuncia ante las protestas del país y asegura que no va a permitir que sigan parando las calles. Así mismo afirma que por eso ha sacado policías a lanzar bombas lacrimógenas en contra el pueblo hondureño. Las protestas han sido residuo en contra de los altos precios del combustible que está afectando a muchos trabajadores, canasta básica alta y factura de energía que no para de crece”, dice la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 60 veces desde el 1 de octubre de 2026.

Las últimas semanas de septiembre de 2026 estuvieron marcadas por distintas manifestaciones en Honduras, principalmente por el aumento en los precios de los combustibles. El 28 de septiembre se reportaron bloqueos y protestas en varios puntos del país, entre ellos sectores de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Villanueva, donde ciudadanos y transportistas expresaron su rechazo a los incrementos en los carburantes. En Cofradía, Cortés, las protestas continuaron el 29 de septiembre, cuando pobladores bloquearon varios sectores de la carretera CA-4 en rechazo al alza de los combustibles. Los reclamos continuaron durante los primeros días de octubre. El 2 de octubre se registraron nuevas acciones de transportistas en sectores de Cortés y Lempira relacionadas con el costo de los combustibles. Paralelamente, el país enfrentaba otros conflictos sociales, entre ellos las medidas de presión de médicos que reclamaban al Gobierno el pago de salarios y otros compromisos pendientes y que continuaban en asambleas informativas desde hacía más de cuatro semanas.

Entrevista de agosto de 2026

Como parte de la verificación, se realizó una búsqueda inversa en Google Lens con fragmentos del video difundido, la cual permitió localizar otros registros de ese mismo material audiovisual, publicado por el canal de YouTube Teleceiba . Las imágenes pertenecen a la comparecencia pública del presidente después de asistir a la conmemoración del decimotercer aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), realizada el 26 de agosto de 2026. Estos archivos también aparecen en registros periodísticos de EL HERALDO sobre la ceremonia.

En su intervención, el gobernante hondureño se refirió a las reformas del sector eléctrico y la ENEE, la mora quirúrgica y los cuestionamientos a su gestión. En la secuencia viral, Asfura afirmó: “No somos monedita de oro para quedar bien con todo el mundo. Pueden hacer los comentarios que quieran, no tengo ningún problema. Tengo la tolerancia suficiente para que puedan decir lo que quieran. Todos los trabajos se hacen en equipo. Pueden hablar en medios, llenar las redes de lo que quieran, no me interesa. La verdadera respuesta es el trabajo y lo que vamos a hacer”. Y agregó: “Partimos de la primera ley que yo les pedí a ellos que nos la aprobaran. Esa es la única ley que hay, porque es la ley que viene a sentar bases de cambio en la ENEE. Me pidieron que si podían poner un artículo constitucional para el tema de que la ley es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es de Honduras. Claro, les dije que sí, y que lo impusieran constitucional con 86 votos”. En ninguna parte de los 2:32 minutos que dura la comparecencia se refirió a protestas, como sugiere la publicación viral.

Sobre el video

Posteriormente, una búsqueda en Google de la cita textual pronunciada por el mandatario hondureño en la publicación viral permitió localizar las declaraciones difundidas el 15 de junio de 2026 y publicadas por TuNota . Al contrastarlas con el contenido viral, se comprobó que el audio corresponde a esa intervención. En la secuencia, Asfura defendió las reformas propuestas para la ENEE y cuestionó la gestión económica de la administración anterior. También se refirió a las asambleas realizadas por los médicos en esos días y a la posibilidad de que sectores políticos salieran a las calles. En ese contexto expresó: “Y yo quiero que entiendan que aquí, si quieren estar en asamblea, ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle. Así o respetan a Honduras o la respetan, porque estamos trabajando para servirle a Honduras”.