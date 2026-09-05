¡Fútbol champagne! Messiniti anotó golazo en el Marathón vs Estrella Roja

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón sigue demostrando un fútbol vistoso y lo confirmó la noche de este sábado ante Estrella Roja en duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los dirigidos por Silvio Rudman fueron protagonistas de una de las jugadas más bonitas de la campaña al minuto 37 del primer tiempo, cuando construyeron un espectacular contragolpe que terminó en una verdadera obra de arte y en el segundo gol del encuentro.

La acción comenzó en los pies del argentino Nicolás Messiniti, quien recibió el balón y rápidamente se lo cedió a su compatriota Farioli. El volante mostró toda su calidad y, con un lujoso taco, habilitó a Carlos Argueta, quien entendió perfectamente la jugada y devolvió el esférico para Messiniti. El atacante quedó con el arco de frente y no perdonó, sacó un potente remate que pegó en el poste antes de terminar en el fondo de la red, desatando la celebración de los aficionados verdolagas en el Morazán.