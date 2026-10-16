"10 minutos pueden salvar tu vida": aprovecha las mamografías gratis

San Pedro Sula, Honduras. Detectar el cáncer de mama a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y una enfermedad avanzada. Por ello, el hospital Mario Rivas ofrece mamografías gratuitas del 12 de octubre al 13 de noviembre de 2026, como parte de sus actividades de prevención de esta enfermedad. En el mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el hospital brinda el apoyo de realizar mamografías totalmente gratis. "El estudio dura entre 10 y 20 minutos", según explicó Marjorie Pineda, especialista en radiología, quien invitó a las mujeres hondureñas, especialmente a las mayores de 40 años, a aprovechar esta oportunidad y acudir al centro hospitalario.

Para acceder al servicio, las interesadas deben presentarse en la Clínica de la Mujer, ubicada en consulta externa, donde recibirán una solicitud que deberán llevar a la ventanilla de Radiología. El trámite se realiza de 7:00 am a 12:00 del mediodía. Una vez completado, se les asignará la fecha y la hora para realizarse la mamografía sin costo alguno.

¿A qué edad se recomienda una mamografía?

Karla Palma, oncóloga clínica, explicó que las mujeres mayores de 40 años deben considerar la mamografía como parte de sus controles de salud. En pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, la evaluación puede comenzar antes, según la valoración médica y el nivel de riesgo.

La especialista también advirtió sobre la importancia de no normalizar los cambios en las mamas. La presencia de una masa o bulto, cambios en la coloración de la piel, inversión del pezón o secreciones inusuales son señales que requieren evaluación médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Palma indicó que, ante la presencia de un nódulo u otro síntoma, es importante consultar sin importar la edad. El profesional de salud determinará qué estudio corresponde según las características de cada caso y cada edad.

¿Cómo prepararse para la mamografía?

Pineda recomendó acudir con ropa cómoda y fácil de quitar. Además, el día del examen se debe evitar el uso de desodorante en las axilas, cremas o lociones, ya que estos productos pueden interferir con la calidad de las imágenes. La especialista explicó que la mamografía utiliza una dosis baja de radiación y permite detectar alteraciones pequeñas, incluidas microcalcificaciones que pueden no observarse mediante un ultrasonido.

"Es muy sencillo, que se quiten todo estereotipo y miedo; de 10 a 20 minutos es lo que se va a tardar en el proceso", manifestó. El estudio puede generar cierta incomodidad debido a la compresión de la mama, pero el procedimiento suele ser breve. Si se necesitan imágenes adicionales, estas se realizan sin costo durante la campaña.

La detección temprana puede cambiar el pronóstico

La detección temprana permite identificar lesiones antes de que sean evidentes o alcancen un mayor tamaño, lo que puede facilitar el tratamiento. Pineda destacó que el diagnóstico oportuno mejora las posibilidades de supervivencia, aunque el pronóstico depende del tipo de cáncer, la etapa en que se encuentre y otros factores clínicos. La invitación de las especialistas es a no esperar a sentir dolor o detectar una masa para buscar orientación. Las mujeres deben consultar sobre las pruebas de detección que corresponden a su edad y antecedentes, y acudir a evaluación médica si presentan cambios en las mamas.