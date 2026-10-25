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Cuña de alta presión causará un domingo lluvioso en varias zonas de Honduras

El pronóstico también anticipa diferencias importantes en las temperaturas entre las regiones hondureñas

Cuña de alta presión causará un domingo lluvioso en varias zonas de Honduras

Un día nublado en Tegucigalpa, capital de Honduras. Fotografía de archivo.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA

San Pedro Sula. Los vientos procedentes del norte y noroeste marcarán las condiciones meteorológicas de este domingo en Honduras debido a la influencia de una cuña de alta presión, fenómeno que favorecerá la presencia de lluvias ocasionales en algunos sectores del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada en áreas montañosas del norte y noroccidente, mientras que en otras partes de la región occidental y en la zona central se prevén lluvias débiles y dispersas. En el resto del país, las condiciones variarán según la influencia del sistema atmosférico.

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El pronóstico también anticipa diferencias importantes en las temperaturas entre las regiones hondureñas. En el sur se espera el ambiente más caluroso, con una máxima de 35 grados Celsius y una mínima de 24 grados.

En las regiones norte y oriental, los termómetros podrían alcanzar los 29 grados. La zona norte registraría una mínima de 20 grados, mientras que en el oriente descenderían hasta los 19 grados.

Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 18. En Tegucigalpa, el valor máximo previsto es de 23 grados Celsius, informó Copeco.

El occidente tendrá condiciones más frescas, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 24 grados, de acuerdo con el reporte meteorológico.

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En cuanto al oleaje, se esperan alturas cercanas a los tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca podrían registrarse olas de entre dos y cuatro pies.

Ante la posibilidad de lluvias ocasionalmente moderadas, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, en especial en las zonas montañosas del norte y noroccidente, donde las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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