Ricardo Arjona canta esta noche en SPS: horarios, prohibiciones y precios de boletos

Las puertas del estadio serán habilitadas a partir de las 6:00 de la tarde, mientras que el inicio del concierto está programado para las 9:00 de la noche.

El espectáculo forma parte de la gira del artista por Honduras y es producido por E3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo. Ante la alta asistencia prevista, los organizadores compartieron una serie de recomendaciones y normas de seguridad que deberán cumplir los asistentes para garantizar una experiencia ordenada y segura.

San Pedro Sula, Honduras. La espera terminó para millas de seguidores de Ricardo Arjona en el norte del país. Los organizadores confirmaron que todo está listo para recibir esta noche al público que asistirá al concierto del cantautor guatemalteco en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El evento es apto para todo público. Entre las disposiciones establecidas, se informa que no se permitirá el ingreso de armas de fuego, armas blancas u objetos punzocortantes, cigarros, vapeadores, drogas de cualquier tipo, encendedores, alimentos y bebidas.

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Tampoco se permitirán bolsos con dimensiones superiores a los 30 centímetros, maquillaje y cosméticos, cámaras profesionales o semiprofesionales, drones, sombrillas, paraguas, banderas o carteles que superen un metro de longitud, así como termos o vasos térmicos.

Los organizadores también recordaron que durante el concierto será obligatorio respetar el asiento asignado en cada boleto y que está prohibido subirse a las sillas dentro del recinto.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá derivar en la expulsión inmediata del evento. Por otra parte, quienes aún no han adquirido sus entradas pueden comprarlas a través de la plataforma oficial eTicket Honduras, donde continuarán disponibles boletos en varias localidades.

Los precios en tarifa regular son los siguientes: Live Pass BAC, L7.648; ExperienciaBAC, L5.837; Ventilador E3, L3,340; Preferencial de Pie, L1.405; Butaca, L2.185; Sol Preferente Sur, L2.185; Sol Centro, L1.873 y Sol Este, L1.873. Los tarjetashabientes BAC pueden acceder a descuentos especiales.

Con los preparativos completados y el escenario listo para recibir al intérprete de éxitos como Mujeres, Historia de Taxi y Señora de las Cuatro Décadas, la ciudad se prepara para vivir una de las noches musicales más esperadas del año.

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