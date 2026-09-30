La historia de Matthew Perry llegará a Netflix con testimonios inéditos

Netflix se prepara para mostrar una faceta poco conocida de Matthew Perry con “The One About Matthew Perry”, una serie documental de tres episodios que recorrerá la vida, la carrera y las luchas personales del actor que alcanzó fama mundial como Chandler Bing en “Friends”. La producción, dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, llegará a la plataforma el 27 de octubre de 2026.
El primer tráiler presenta testimonios de familiares y amigos cercanos, además de fotografías y videos inéditos pertenecientes al archivo privado de la familia Perry. Netflix describe la producción como un retrato íntimo que busca mostrar al hombre que existía detrás del personaje televisivo que conquistó a millones de espectadores.
Una de las voces centrales será la de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor, quien habla públicamente por primera vez sobre su relación con Matthew después de su muerte. En el avance, recuerda que su hermano podía combinar el humor y la tragedia mientras enfrentaba una lucha personal que, según ella, estuvo marcada por un profundo sentimiento de vacío y soledad.
Uno de los datos que más ha llamado la atención en el adelanto es la revelación de que Matthew Perry habría gastado siete millones de dólares en sus intentos por mantenerse sobrio. “Así de en serio se tomaba su enfermedad”, afirma Mia en el tráiler, al explicar la dimensión de los esfuerzos que realizó su hermano para enfrentar sus problemas de adicción.
El documental también recupera la propia voz de Perry para abordar su relación con la fama. En una grabación incluida en el avance, el actor recuerda el deseo que tenía de convertirse en una estrella y cómo, después de conseguirlo, descubrió que el éxito no resolvía necesariamente sus conflictos personales. Esa reflexión funciona como uno de los ejes de la producción.
Matthew Perry nació en 1969 y creció entre Estados Unidos y Canadá. Su gran salto internacional llegó en 1994 con “Friends”, serie en la que compartió protagonismo con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Durante sus diez temporadas, Chandler Bing se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la televisión estadounidense.
Sin embargo, detrás del éxito televisivo, Perry enfrentó durante años problemas relacionados con el consumo de sustancias. El actor habló abiertamente sobre ese proceso en sus memorias, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, publicadas en 2022, donde relató diferentes etapas de su vida y sus intentos por superar las adicciones.
El nuevo documental también mostrará el vínculo de Perry con otras personas que atravesaron situaciones similares. El tráiler incluye testimonios de individuos que aseguran haber recibido ayuda o inspiración de su trabajo de defensa y concienciación sobre las adicciones, una faceta que cobró importancia durante los últimos años de su vida. Entre los participantes aparecen amigos de larga trayectoria como David Pressman y Roger Castillo, además de Warren Littlefield, presidente de NBC, y Jeff Strauss, guionista de la primera temporada de “Friends”. Sus testimonios buscan reconstruir diferentes etapas del actor y ofrecer una perspectiva alejada de la imagen pública asociada exclusivamente con Chandler Bing.
La directora Mary Robertson explicó que el propósito de la producción es ampliar la mirada sobre Perry. La realizadora señaló que el actor fue uno de los grandes talentos de la comedia de su generación y que, además de hacer reír a millones de personas, habló con valentía sobre las adicciones. Según Robertson, el documental pretende que quienes lo conocieron permitan descubrir a la persona que existía detrás de la figura pública.
Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte estuvo relacionada con los efectos agudos de la ketamina y un posterior ahogamiento. “The One About Matthew Perry” llegará a Netflix tres días antes del tercer aniversario de su fallecimiento y buscará reconstruir su historia desde los recuerdos de quienes estuvieron cerca de él y desde una faceta que el público conoció solo parcialmente.