La historia de Matthew Perry llegará a Netflix con testimonios inéditos

El nuevo documental también mostrará el vínculo de Perry con otras personas que atravesaron situaciones similares. El tráiler incluye testimonios de individuos que aseguran haber recibido ayuda o inspiración de su trabajo de defensa y concienciación sobre las adicciones, una faceta que cobró importancia durante los últimos años de su vida. Entre los participantes aparecen amigos de larga trayectoria como David Pressman y Roger Castillo, además de Warren Littlefield, presidente de NBC, y Jeff Strauss, guionista de la primera temporada de “Friends”. Sus testimonios buscan reconstruir diferentes etapas del actor y ofrecer una perspectiva alejada de la imagen pública asociada exclusivamente con Chandler Bing.