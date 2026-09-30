Charlie Zaa, del bolero al escándalo: seis bienes incautados por nexos con paramilitares

El cantante colombiano Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, es uno de los intérpretes de boleros más reconocidos de Colombia y a nivel internacional, ahora se encuentra envuelto en un nuevo escándalo.
Charlie Zaa alcanzó la fama a finales de la década de 1990 con álbumes como ‘Sentimientos’ y ‘Un segundo sentimiento’, que vendieron millones de copias en América Latina. Ahora el cantante colombiano enfrenta un nuevo fallo judicial que emite una orden de la incautación de seis de sus bienes personales.
El artista colombiano ha manifestado a través de distintos medios oficiales, que la adquisición de sus bienes han sido producto del trabajo que ha realizado a lo largo de sus 30 años de trayectoria musical. También afirmó que parte de los recursos utilizados para adquirir sus propiedades provino de las regalías generadas por sus canciones.
En julio de 2025, a través de una historia de su Instagram personal, publicó un comunicado donde señaló: "Esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de nuestro patrimonio familiar y no contra mi persona directamente. Hago un llamado a mi derecho constitucional de presunción de inocencia, la cual permanecerá incólume hasta que se demuestre lo contrario", reiteró el artista.
Una de las propiedades intervenidas es la famosa discoteca "Oasis" ubicada en Giradot, municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Alto Magdalena al suroeste de Bogotá.
Charlie Zaa enfrenta una investigación que involucra bienes valorados en más de $25.000 millones y que, según las autoridades, habrían sido adquiridos en alianza con estructuras del paramilitarismo, específicamente con el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las primeras medidas cautelares sobre bienes del intérprete.
Otro bien incautado fue en Ibagué, "La Hacienda Guamal" un lujoso hotel que forma parte de los recursos vinculados al bloque Tolima.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la medida sobre los bienes del artista, la noticia de la incautación ha generado impacto mediático nacional e internacional en las distintas plataformas digitales.
La investigación se apoyó en las declaraciones de varios exintegrantes del Bloque Tolima, como Indalecio José Sánchez, alias Fredy, que fue escolta de Carlos Castaño antes de unirse a esa estructura, así como Ricaurte Soria Ortiz y Atanael Matajudíos, identificados como comandantes financieros, y Óscar Oviedo Rodríguez, segundo comandante del Bloque.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el día de hoy la extinción de dominio de seis bienes de Charlie Zaa, tras condenar a 10 exparamilitares del Bloque Tolima de las AUC.