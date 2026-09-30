Charlie Zaa, del bolero al escándalo: seis bienes incautados por nexos con paramilitares

En julio de 2025, a través de una historia de su Instagram personal, publicó un comunicado donde señaló: "Esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de nuestro patrimonio familiar y no contra mi persona directamente. Hago un llamado a mi derecho constitucional de presunción de inocencia, la cual permanecerá incólume hasta que se demuestre lo contrario", reiteró el artista.