Honduras designa a Verónica Bahaia Daboud como nueva embajadora en Austria

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras designó a Verónica Bahaia Daboud como embajadora del país centroamericano en Austria, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en Tegucigalpa. La nueva diplomática juró al cargo ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, "con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países", indicó la misma fuente -en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"En Viena, la embajadora se desempeñará además como representante permanente de Honduras ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)", subraya la información oficial.

La nota añade que la diplomática "asumirá la misión de preservar las buenas relaciones con Austria y ampliar la cooperación en comercio, turismo, educación y cultura, en beneficio de Honduras". Tras su designación como embajadora de Honduras en Austria, Verónica Bahaia Daboud agradeció al presidente Nasry Asfura y a la canciller Mireya Agüero por la confianza depositada para representar con honor al país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Asumo este mandato con la firme convicción de fortalecer junto a mi equipo diplomático las relaciones comerciales, de cooperación y diálogo entre Honduras y Austria", expresó Verónica Bahaia Daboud luego de su nombramiento.