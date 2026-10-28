Familia de Jesús Ochoa aclara su estado de salud tras accidente en pleno espectáculo

México. La familia del actor mexicano Jesús Ochoa rompió el silencio para aclarar los detalles del accidente que sufrió durante una función de la obra teatral Perfume de Gardenia, luego de que circulara información que señalaba que el artista había caído desde una altura de 10 metros.
A través de un comunicado de prensa, sus familiares desmintieron esa versión y explicaron que el incidente ocurrió cuando uno de los elevadores del escenario presentó una falla, provocando que el actor cayera aproximadamente tres metros.
Según la aclaración, Ochoa fue revisado por precaución tras el percance y, afortunadamente, no sufrió consecuencias mayores. Asimismo, la familia confirmó que el intérprete se encuentra bien y estable, llevando tranquilidad a sus seguidores y al público que se mostró preocupado por su estado de salud.
“Se encuentra bien y estable”, señala el comunicado, en el que también se agradece a todas las personas que han expresado su preocupación por el actor.
Jesús Ochoa continuará con sus presentaciones
En medio de la preocupación generada por el accidente, la familia informó que Jesús Ochoa tiene previsto presentarse el próximo fin de semana en Perfume de Gardenia, tal como estaba programado antes del incidente.
La noticia ha llevado tranquilidad a quienes siguen de cerca la trayectoria del actor, mientras la aclaración busca frenar la difusión de versiones imprecisas sobre la gravedad de lo ocurrido.
Hasta el momento, la familia no ha informado de cambios en los compromisos profesionales del artista y mantiene que su participación en la puesta en escena continuará conforme a lo previsto.