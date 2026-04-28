Videojuegos: cómo detectar señales de ciberacoso en menores

Honduras

Los videojuegos modernos han dejado de ser solo una forma de entretenimiento. Hoy funcionan también como espacios sociales donde niños y adolescentes interactúan, compiten y construyen comunidades en línea. Plataformas como Minecraft o los entornos competitivos de eSports permiten conectar con amigos y desconocidos en tiempo real. Sin embargo, estas mismas dinámicas pueden exponerlos a riesgos como ciberacoso, hostigamiento y manipulación, advierte ESET, compañía de ciberseguridad, junto a su iniciativa Digipadres. “El ciberacoso en los videojuegos rara vez comienza con un incidente dramático. Lo más frecuente es un comportamiento repetitivo que, poco a poco, transforma una actividad positiva en una experiencia estresante”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Ante este contexto, ESET identifica cuatro señales de alerta a las que padres, madres y tutores deben prestar atención: Insultos constantes normalizados: en muchos juegos en línea es común el intercambio de bromas o comentarios ofensivos. No obstante, cuando un menor recibe insultos reiterados como “novato” o “inútil”, o es culpado constantemente por las derrotas, puede tratarse de acoso. Este tipo de conductas puede afectar su autoestima y generar ansiedad. Cambios de humor después de jugar: el comportamiento posterior al juego puede ser clave. Si el niño se muestra irritable, callado, frustrado o pierde interés en un juego que antes disfrutaba, podría estar enfrentando experiencias negativas dentro del entorno digital. Solicitudes para trasladar la conversación: algunos usuarios piden continuar el contacto en plataformas externas como Discord o WhatsApp. Esto dificulta la supervisión, reduce la efectividad de herramientas de moderación y puede derivar en conversaciones más personales o situaciones de riesgo. Secreto o evasión: ocultar la pantalla, evitar hablar sobre el juego o reaccionar a la defensiva ante preguntas puede indicar interacciones problemáticas. En estos casos, es clave fomentar un entorno de confianza para que el menor pueda pedir ayuda.