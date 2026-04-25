Tecnología japonesa usa IA para visualizar la esgrima en 3D

Tokio

Con 24 cámaras para captar todos los movimientos de los atletas y un modelo de inteligencia artificial (IA) especializado en rastrear la punta de la espada, el proyecto japonés “Esgrima visualizada” busca dar mayor claridad a la complejidad de un deporte que no suele contar con gran visibilidad en el escenario mundial.

“En un combate real, lo difícil es que la espada se mueve extremadamente rápido y a veces la punta queda oculta detrás del cuerpo del atleta”, explica a EFE Yuya Hanai, ingeniero de software y director técnico del proyecto, al detallar la dificultad de visualizar con precisión el movimiento de las armas en la esgrima.

“Esgrima visualizada”, una colaboración entre el colectivo creativo Rhizomatiks y la organización de I+D Dentsu Lab, está en desarrollo desde 2013. Ya fue utilizada durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tendrá su mayor escaparate hasta la fecha este sábado con el estreno de la Liga Mundial de Esgrima en Los Ángeles, que ha hecho de la tecnología uno de sus principales reclamos.

La idea es sencilla: mediante realidad aumentada (AR), un punto de luz sigue los movimientos de la punta de la espada durante un asalto, dejando una estela de color que genera imágenes más claras e impactantes.

Crucialmente, el sistema no requiere modificar la espada. “El proceso consiste en captar la forma normal del arma con las cámaras y analizar la imagen para encontrar la punta”, explica Hanai, quien destaca como clave el entrenamiento del sistema con más de 200.000 imágenes para el modelo de IA de rastreo.