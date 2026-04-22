Tres señales de que hackearon tu teléfono móvil

Cuando un teléfono móvil es vulnerado, no siempre aparecen alertas evidentes que adviertan a la víctima. Por el contrario, los cibercriminales suelen acceder a los dispositivos de forma sigilosa, sin dejar indicios claros.
Sin embargo, existen señales que, aunque sutiles, pueden indicar que un teléfono fue comprometido, lo que expone información personal, acceso a cuentas (correo electrónico, banca, redes sociales) y otros datos sensibles.
A continuación, se detallan tres señales que pueden indicar que un teléfono fue hackeado y las acciones recomendadas para mitigar el impacto:
1. Mayor consumo de batería: Una de las señales más comunes está relacionada con la batería. Si se agota más rápido de lo habitual, el dispositivo se calienta incluso en reposo o se registran picos de uso sin actividad aparente, podría tratarse de procesos en segundo plano. Esto incluye posibles programas maliciosos que recopilan información o envían datos sin conocimiento del usuario.
Ante esta situación se recomienda:· Revisar el consumo de batería por aplicación.· Identificar aplicaciones desconocidas o con nombres genéricos.· Verificar permisos excesivos (micrófono, cámara, ubicación).
2. El teléfono realiza acciones por sí solo: Esta es una de las señales más claras de compromiso. Puede manifestarse en aplicaciones que se abren o cierran sin intervención, mensajes o correos enviados sin reconocimiento, recepción de códigos de verificación no solicitados, cambios en configuraciones o sesiones activas desconocidas.
Esto podría indicar acceso no autorizado al dispositivo o control remoto del mismo.
En este caso se sugiere:· Cambiar contraseñas de inmediato, comenzando por el correo electrónico.· Cerrar sesiones activas en todas las cuentas.· Activar la autenticación en dos factores.
3. Consumo inusual de datos: Un aumento repentino en el consumo de datos, sin cambios en el uso habitual, puede ser otra señal relevante. También lo son actividades en horarios inusuales, aplicaciones que consumen datos sin abrirse o picos de consumo incluso bajo conexión Wi-Fi.
Estas situaciones pueden indicar que el dispositivo está enviando información a servidores externos o ejecutando procesos no autorizados.
Ante este escenario se recomienda:· Desinstalar aplicaciones desconocidas o sospechosas.· Limitar el uso de datos en segundo plano.· Ejecutar un análisis de seguridad con herramientas confiables.
“En la actualidad, los teléfonos concentran gran parte de nuestra vida digital, y los ciberatacantes lo saben. Gracias a sus técnicas cada vez más sofisticadas, buscan pasar desapercibidos y realizar sus acciones maliciosas en silencio.
Sin embargo, siempre hay señales que permiten detectar comportamientos anómalos. Identificarlas a tiempo puede ser clave para limitar el acceso de terceros y proteger la información personal”, comentó Martina López, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.