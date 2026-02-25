En un 50% aumentan los casos de enfermedades respiratorias

En un 50% han incrementado las atenciones por enfermedades respiratorias durante las últimas semanas en el hospital Mario Catarino Rivas, según informó este miércoles el doctor Wilmer Madrid, neumólogo pediatra de este centro asistencial.
El especialista indicó que, solo en el área de pediatría, más de la mitad de los hospitalizados presentan enfermedades respiratorias, tanto infecciosas como exacerbaciones de problemas pulmonares.
Mientras que en la consulta externa la mayoría de pacientes han acudido por infecciones respiratorias o por control de enfermedades crónicas que pueden descompensarse.
Madrid señaló que este comportamiento no es el habitual en esta época del año, ya que, conforme se acerca la Semana Santa, los casos tienden a disminuir, pero este año los cambios bruscos de temperatura han sido un factor determinante.
Detalló que desde diciembre se ha registrado una alta circulación de virus respiratorios, incluyendo influenza, rinovirus y otros agentes infecciosos, pero fue hasta hace un par de semanas que las hospitalizaciones por esta causa comenzaron a incrementar.
"Es algo como atípico, no solo por el número de casos, sino por la cantidad de pacientes que han requerido hospitalización", dijo.
También reveló que han diagnosticado varios casos de tos ferina, una enfermedad prevenible por vacuna que puede provocar cuadros graves, especialmente en lactantes, situación que ha generado preocupación en el personal médico.
Según datos de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, hasta la semana epidemiológica siete de 2026 se han registrado 306 casos de neumonía y 344 de covid-19.
Al respecto, Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud, indicó que estas cifras son similares a las reportadas en el mismo período del año anterior, aunque aún están pendientes los datos de la última semana.
Para los galenos, el comportamiento de estas enfermedades está relacionado principalmente con los cambios de temperatura provocados por los frentes fríos que han ingresado al país en los primeros meses del año.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), desde diciembre a la fecha 13 frentes fríos han ingresado al país, de los que seis se registraron en enero y tres en febrero.
Alberto López, meteorólogo de Cenaos, explicó que, aunque la cantidad de frentes fríos se mantiene dentro del promedio histórico, estos han presentado mayor intensidad y frecuencia, lo que ha generado variaciones bruscas de temperatura.
López agregó que se espera que el último frente frío de la temporada se registre entre el 10 y el 15 de marzo. Posteriormente, comenzarán a predominar temperaturas cálidas y un ambiente más seco.
Ante este panorama, los especialistas reiteraron el llamado a los padres de familia para mantener al día el esquema de vacunación de los niños, evitar enviarlos a la escuela si están enfermos, cumplir los tratamientos médicos y acudir de inmediato a un centro asistencial ante cualquier signo de alarma, con el fin de prevenir complicaciones.