En un 50% aumentan los casos de enfermedades respiratorias

San Pedro Sula, Honduras.

En un 50% han incrementado las atenciones por enfermedades respiratorias durante las últimas semanas en el hospital Mario Catarino Rivas, según informó este miércoles el doctor Wilmer Madrid, neumólogo pediatra de este centro asistencial.

El especialista indicó que, solo en el área de pediatría, más de la mitad de los hospitalizados presentan enfermedades respiratorias, tanto infecciosas como exacerbaciones de problemas pulmonares.

Mientras que en la consulta externa la mayoría de pacientes han acudido por infecciones respiratorias o por control de enfermedades crónicas que pueden descompensarse.

Madrid señaló que este comportamiento no es el habitual en esta época del año, ya que, conforme se acerca la Semana Santa, los casos tienden a disminuir, pero este año los cambios bruscos de temperatura han sido un factor determinante.

Detalló que desde diciembre se ha registrado una alta circulación de virus respiratorios, incluyendo influenza, rinovirus y otros agentes infecciosos, pero fue hasta hace un par de semanas que las hospitalizaciones por esta causa comenzaron a incrementar.