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Orlin Gabriel logró vencer el cáncer tras cinco años de lucha

La campana sonó este viernes en la consulta externa de oncología del hospital Mario Catarino Rivas, celebrando con cada repique que el pequeño Orlin Gabriel Diaz Álvarez logró sobrevivir al cáncer.

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