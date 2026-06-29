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Pimienta rompe la tendencia: es el único municipio de Cortés sin homicidios

El Paraíso y La Paz, haciéndoles honor a sus nombres, así como Francisco Morazán y Santa Bárbara, concentran buena parte de los municipios que permanecen sin muertes violentas este año

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