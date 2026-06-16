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Pruebas de laboratorio supervisan calidad de bordos en el valle de Sula

LA PRENSA Premium realizó un recorrido por las obras que se realizan en San Manuel, La Lima y Villanueva, en el departamento de Cortés, así como varios puntos de El Progreso, Yoro, evidenciando que algunos avanzan sin contratiempos y otros ni siquiera han empezado

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