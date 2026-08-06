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Más motos, más riesgos las cifras que alertan sobre la seguridad vial en SPS

De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, cuatro de cada 10 accidentes de tránsito registrados en la ciudad involucran a motociclistas, quienes además son los que sufren las lesiones más graves y la mayor cantidad de muertes.

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