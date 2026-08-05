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Honduras
“Mírame a los ojos”: la supuesta amenaza de JOH a procuradores
Dagoberto Aspra, Procurador General de la República, denunció situaciones ocurridas dentro de la sala de audiencias por parte de Juan Orlando Hernández en contra del equipo legal del Estado
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 12:31
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Redacción La Prensa
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