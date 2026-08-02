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Damario Reyes: "El Estado hondureño debe decirnos si los 7 proyectos culturales de Iberescena van o no van"

El gestor cultural y director teatral Damario Reyes pidió al Estado hondureño brindar una respuesta clara sobre el futuro de los siete proyectos nacionales seleccionados por Iberescena, al asegurar que la falta de comunicación del Ministerio de las Culturas mantiene en incertidumbre a cientos de artistas y organizaciones que dependen de estos fondos para ejecutar iniciativas culturales en el país.

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