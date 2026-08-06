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¿Amenazó JOH a los procuradores con la frase: "Mírame a los ojos... a vos te voy a dar una lección"?

El expresidente Hernández se defendió ante las denuncias del titular de la PGR, quien aseguró que el exmandatario amenazó a empleados de la PGR

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