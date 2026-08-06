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Honduras
¿Amenazó JOH a los procuradores con la frase: "Mírame a los ojos... a vos te voy a dar una lección"?
El expresidente Hernández se defendió ante las denuncias del titular de la PGR, quien aseguró que el exmandatario amenazó a empleados de la PGR
Redacción La Prensa
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Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 16:08
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