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La Ceiba apunta a un renacer industrial con millonarias inversiones

Mejores carreteras, puentes, aeropuerto, muelle y servicios básicos integran una amplia agenda pública que, junto con nuevas inversiones privadas, buscan transformar el perfil económico del Caribe hondureño

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