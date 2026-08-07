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Desastre ambiental en San Pedro Sula: ríos están repletos de basura

Toneladas de desechos terminan en ríos y canales de la ciudad mientras vecinos denuncian fallas en la recolección. Expertos advierten sobre el riesgo de inundaciones y problemas sanitarios.

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