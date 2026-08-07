  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

La amenaza silenciosa que crece en San Pedro Sula ante toneladas de basura

La acumulación de desechos en los ríos Chamelecón, Piedras, Bermejo y Blanco preocupa ante el riesgo de que las lluvias reduzcan el flujo natural del agua.

Últimos Videos