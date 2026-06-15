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Migrantes podrían enfrentar problemas legales durante el Mundial, advierten

Carlos Pereira, líder comunitario hondureño en Florida y experto en temas migratorios, advierte que un arresto, un pleito, conducir bajo efectos del alcohol o intentar ingresar ilegalmente a un estadio puede afectar procesos migratorios actuales o futuros.

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