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¿Qué hace ahora Noel Valladares?: La nueva vida del portero tras retirarse y su trabajo

El nuevo trabajo del histórico portero hondureño y el rotundo cambio que dio en su vida.

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Muchos colocan a Noel Valladares como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol hondureño. Conoce lo que hace ahora el portero 10 años después de retirarse y cómo se gana la vida.
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Noel Valladares debutó profesionalmente en 1997 con la camiseta del Motagua y se retiró en 2016 defendiendo el arco del Olimpia.
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Noel Valladares es uno de los mejores porteros que ha tenido Honduras y jugó dos Mundiales con la Selección en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
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Además, el guardameta catracho conquistó una Copa de Naciones con la Selección de Honduras en el 2011. Ganó 17 campeonatos con la camiseta de Olimpia y Motagua, la mayoría con la camiseta del conjunto merengue.
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Ahora, a sus 49 años de edad, Noel Valladares disfruta de su familia y se dedica a sus negocios propios tras triunfar en el fútbol.
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Valladares mantiene una vida ligada al fútbol, ya que se reúne con exleyendas de la Selección de Honduras para seguir jugando partidos, sobre todo en Estados Unidos.
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También pasa tiempo con otros exfutbolistas como compañeros suyos en el Olimpia o Motagua, así como antiguos rivales en la Liga Nacional.
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Noel Valladares junto a otras leyendas del fútbol hondureño como Amado Guevara y Milton "Tyson" Núñez.
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¿A qué se dedica ahora Noel Valladares? Su principal fuente de ingresos es mediante una constructora.
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Noel Valladares optó por invertir en una inmobiliaria y la mayoría de proyectos los tiene en Comayagua.

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Noel Valladares también tiene proyectos inmobiliarios en Tegucigalpa y dedica su tiempo a supervisarlos. El exportero tiene una vida económica bastante estable.
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El exguardameta hondureño también tiene algunas propiedades en el campo en Comayagua y eso lo ha compartido en sus redes sociales.

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No obstante, el exarquero catracho tuvo un cambio importante en su vida a nivel espiritual donde se ha compenetrado a buscar de Dios.
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Cuando está en Tegucigalpa, Noel Valladares se congrega en el Centro Cristiano Gerizim de Tegucigalpa. Hace unos años contó que entregó por completo su vida a Cristo.
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”Estaba esperando que fuese famoso para que pudiera venir a los pies de Cristo. Tal vez él, como tiene un propósito para cada uno de nosotros, ahora tiene sentido toda la vida de Noel Valladares”, dijo hace algunos años.

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”Aquí estamos queriendo agradarle al Señor, queriendo ser una persona diferente cada día, trabajando para que se pueda expandir el reino. Eso no tiene precio, ese ha sido el mejor contrato que he firmado en la vida”, añadió hace un par de años en un testimonio que brindó.
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Noel Valladares también disfruta de otros deportes como el golf, el cual han elegido otros exfutbolistas hondureños como Carlos Pavón.
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Noel Valladares realizó unas de las mejores atajadas de los Mundiales y fue en Sudáfrica 2010 contra Chile.
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