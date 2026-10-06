Entre lágrimas, familiares despiden a Endy Jiménez, supervisora fallecida en Naco

Familiares, amigos y seres queridos acompañaron el velatorio de Endy Yadira Jiménez Calderón, en la aldea Las Lagunas, municipio de Arada, Santa Bárbara, donde sus allegados le dieron el último adiós.
La joven, de 33 años, falleció el pasado 5 de octubre luego de desmayarse mientras se encontraba en las instalaciones de una maquila en Naco, Santa Bárbara. Su muerte continúa bajo investigación por parte de las autoridades.
Mientras sus familiares esperan esclarecer las circunstancias del deceso, también fueron informados sobre el proceso para conocer la causa exacta de su muerte.
De acuerdo con lo comunicado a sus seres queridos, el dictamen de la autopsia realizada por Medicina Forense estaría disponible dentro de aproximadamente cuatro meses, por lo que será hasta entonces cuando se conozcan los resultados del análisis forense.
El caso ha generado consternación entre familiares y personas que conocían a Endy Yadira, quienes ahora se reúnen para acompañarla en sus últimos momentos y brindar apoyo a sus seres queridos.
Las autoridades continúan a la espera del dictamen forense, el cual será clave para determinar oficialmente las circunstancias y causa del fallecimiento de la joven.
El caso tomó relevancia en redes sociales luego de que se difundiera versiones sobre una supuesta discusión laboral con un superior, aunque esos extremos no han sido confirmados por autoridades.
La jovencita Endy Yadira Jiménez Calderón era profesional en educación primaria, pero se desempeñaba como supervisora en la maquila. La muerte de la joven generó consternación entre sus compañeros de trabajo, quienes la describieron como una persona carismática y de trato cordial.
César Ruiz, jefe regional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, explicó a SPDH que una de las hipótesis preliminares apunta al consumo de una bebida energizante antes de que la mujer comenzara a presentar complicaciones.
"De manera preliminar, la información que se tiene es que la persona fallecida habría consumido un energizante y, posterior a esto, tuvo un sangrado muy fuerte de nariz", declaró Ruiz. Esa es la última actualización oficial de autoridades respecto al caso, aunque se espera que el informe forense abra nuevas líneas investigativas.
Según el funcionario, después del sangrado Jiménez perdió el conocimiento y sus compañeros la llevaron hasta la clínica ubicada dentro de las instalaciones de la empresa. El médico que la atendió determinó que la mujer "refirió que ya no tenía signos vitales".