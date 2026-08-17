Entregarán un millón de placas a finales del año y hondureños deben pagar por ellas

Tegucigalpa, Honduras

Cerca de un millón de vehículos y motocicletas circulan actualmente en Honduras sin placas metálicas y con permisos temporales, una mora que el Instituto de la Propiedad (IP) prevé comenzar a reducir durante el último trimestre de 2026. Bessy Alvarado, directora del Registro Vehicular del IP, explicó que la institución prepara el proceso para comenzar a entregar las identificaciones metálicas a los propietarios que durante los últimos años han tenido que circular únicamente con permisos temporales. “Las primeras placas vendrán importadas a finales de 2026 y la empresa instalará su fábrica en el país para comenzar a producirlas a partir de enero”, informó la funcionaria. De acuerdo con Alvarado, la instalación de una planta permitirá que la fabricación de placas se realice posteriormente en Honduras y que el suministro no dependa únicamente de importaciones. La producción nacional está prevista para comenzar en enero de 2027, una vez concluido el montaje de la fábrica.

La funcionaria señaló que los vehículos pendientes se sumarán a un parque vehicular de más de dos millones de unidades que actualmente sí cuentan con placas metálicas. Con la entrega de las nuevas identificaciones, el IP busca normalizar gradualmente el registro de los automotores que han ingresado al sistema durante el período de desabastecimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia, un mecanismo que permitirá fortalecer la identificación de los vehículos y modernizar el sistema utilizado por el Registro Vehicular. Alvarado aclaró además que las personas que actualmente circulan sin placa metálica deberán pagar el valor correspondiente cuando reciban el distintivo, debido a que ese cobro no fue realizado cuando efectuaron los trámites relacionados con sus vehículos. “El valor que establece la ley es de 500 lempiras. A ellos no se les ha cobrado su placa y, cuando se les entregue, deberán pagar ese monto”, explicó. La directora del Registro Vehicular descartó que la finalidad principal del proceso sea generar ingresos adicionales para el IP. Según indicó, la prioridad es completar la identificación de los automotores que actualmente circulan sin la lámina metálica. Mientras comienza la distribución, los conductores podrán continuar utilizando el permiso temporal de circulación emitido por el Instituto de la Propiedad. Este documento tiene una vigencia de tres meses y puede generarse en línea a través de la plataforma de la institución. “El permiso de circulación tiene una vigencia de tres meses y pueden generarlo en línea desde nuestra página web”, detalló Alvarado. El IP tiene previsto realizar durante el último trimestre de 2026 un llamado oficial a los propietarios de vehículos que todavía no cuentan con placa. En ese momento se dará a conocer el procedimiento, fechas y condiciones para comenzar a retirar las identificaciones.

Una mora que se arrastra desde 2023

El problema con la entrega de placas metálicas comenzó a hacerse evidente en mayo de 2023, cuando el Instituto de la Propiedad dejó de emitirlas debido a la falta de material. Ante el desabastecimiento, la institución comenzó a entregar permisos de circulación y distintivos provisionales impresos en papel, mecanismo que permitió que los propietarios pudieran movilizar sus vehículos mientras se resolvía la falta de placas. Durante 2023 y 2024, el IP anunció en diferentes ocasiones que trabajaba en procesos para restablecer el suministro; sin embargo, los procedimientos administrativos y de contratación enfrentaron retrasos. La situación también terminó afectando a los propietarios de motocicletas. Para julio de 2024 ya se advertía que este segmento del parque vehicular enfrentaba la misma dificultad que los automóviles particulares, en medio de cuestionamientos por problemas de planificación y abastecimiento.