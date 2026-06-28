Joven madre muere tras ser mordida por una serpiente barba amarilla en Choloma, Cortés

Una tragedia enluta a una familia y a toda una comunidad en el municipio de Choloma, Cortés, luego de que una joven perdiera la vida tras ser atacada por una serpiente venenosa.
La víctima fue identificada como Darling Hércules, residente de la aldea La Jutosa, donde ocurrió el lamentable incidente que ha causado profunda consternación entre los pobladores.
De acuerdo con información preliminar, la joven fue mordida por una serpiente barba amarilla, una de las especies más peligrosas que habitan en Honduras.
Tras el ataque, familiares y vecinos intentaron auxiliarla y buscar atención médica para salvarle la vida.
La noticia se propagó rápidamente en la comunidad, donde amigos, familiares y conocidos expresaron su dolor por la inesperada pérdida de la joven.
A través de redes sociales, decenas de personas compartieron mensajes de solidaridad y condolencias para sus seres queridos en este difícil momento.
La serpiente barba amarilla es responsable de numerosos accidentes ofídicos en Honduras debido a la potencia de su veneno.
Especialistas advierten que una mordedura de esta especie puede provocar graves complicaciones de salud e incluso la muerte si la víctima no recibe atención médica inmediata y el tratamiento adecuado.
Darling Hércules era recordada por sus familiares y amigos como una madre amorosa y dedicada a sus tres hijas, por quienes trabajaba diariamente para brindarles un mejor futuro.
Además de ser una esposa ejemplar, Darling Hércules era una mujer trabajadora y luchadora, cualidades que hoy destacan sus seres queridos al lamentar su trágica partida.