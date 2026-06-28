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Joven madre muere tras ser mordida por una serpiente barba amarilla en Choloma, Cortés

Joven madre muere tras ser mordida por una serpiente barba amarilla en Choloma, Cortés
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Una tragedia enluta a una familia y a toda una comunidad en el municipio de Choloma, Cortés, luego de que una joven perdiera la vida tras ser atacada por una serpiente venenosa.
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La víctima fue identificada como Darling Hércules, residente de la aldea La Jutosa, donde ocurrió el lamentable incidente que ha causado profunda consternación entre los pobladores.
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De acuerdo con información preliminar, la joven fue mordida por una serpiente barba amarilla, una de las especies más peligrosas que habitan en Honduras.
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Tras el ataque, familiares y vecinos intentaron auxiliarla y buscar atención médica para salvarle la vida.
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La noticia se propagó rápidamente en la comunidad, donde amigos, familiares y conocidos expresaron su dolor por la inesperada pérdida de la joven.
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A través de redes sociales, decenas de personas compartieron mensajes de solidaridad y condolencias para sus seres queridos en este difícil momento.
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La serpiente barba amarilla es responsable de numerosos accidentes ofídicos en Honduras debido a la potencia de su veneno.
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Especialistas advierten que una mordedura de esta especie puede provocar graves complicaciones de salud e incluso la muerte si la víctima no recibe atención médica inmediata y el tratamiento adecuado.
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Darling Hércules era recordada por sus familiares y amigos como una madre amorosa y dedicada a sus tres hijas, por quienes trabajaba diariamente para brindarles un mejor futuro.
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Además de ser una esposa ejemplar, Darling Hércules era una mujer trabajadora y luchadora, cualidades que hoy destacan sus seres queridos al lamentar su trágica partida.
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