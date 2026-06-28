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Consternación por Keylin en Lepaera: salió en su moto y murió en accidente

La joven de 19 años perdió el control de la motocicleta en una carretera de terracería

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La tarde del sábado se registró un accidente de motocicleta que dejó como saldo la muerte de una joven en la comunidad de Arenales, Lepaera, Lempira.

 Fotografías: Facebook
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El hecho ocurrió cuando Keylin se desplazaba en una motocicleta color gris por la zona. Según versiones de pobladores, por causas que todavía no han sido determinadas, la joven perdió el control del vehículo y se accidentó. Esto causó su muerte.

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La fallecida fue identificada posteriormente como Keylin Gómez. Vecinos del sector relataron que, tras el accidente, varias personas se acercaron con la intención de auxiliarla, mientras se daba aviso a las autoridades.

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Cuando los paramédicos llegaron, la joven no tenía signos vitales. Al momento del accidente, la joven vestía pantalón azul y un suéter gris.

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"Qué triste estos casos, ¿cómo estará la mamá y doña Carmela?". "Lo sentimos mucho, Dios le dé fortaleza a la familia". "Que en paz descanse la paisanita. Paz a su alma y resignación a su familia", se lee en comentarios en Facebook tras su fallecimiento.

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En redes sociales, Keylin compartía fotografías de sus rutinas diarios, mascotas y viajes. También era aficionada a las motocicletas y compartía fotografías en ruta.

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985 personas han fallecido en accidentes de tránsito en Honduras este año. El 41.70% eran motociclistas, esto quiere decir que 452 motociclistas han perdido la vida en lo que va de este año, según cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

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Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las normas de tránsito, evitar la conducción temeraria y no manejar bajo efectos del alcohol, en un contexto en el que las cifras continúan reflejando una emergencia vial sostenida en el país.
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