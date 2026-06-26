Velan los restos de Yorleni Alas en Puerto Cortés; equipo de fútbol llega a despedirla

Entre lágrimas, abrazos y muestras de dolor, familiares y amigos velan este viernes los restos de Yorleni Alas, la joven de 19 años que permaneció desaparecida desde el pasado 4 de mayo y cuyos restos fueron entregados a sus parientes tras un extenso proceso de identificación forense.
El cuerpo de la joven fue trasladado desde la morgue de San Pedro Sula hasta Puerto Cortés, donde sus seres queridos le dan el último adiós, marcados por la tristeza y la esperanza de que su caso sea esclarecido.
Yorleni desapareció hace más de un mes, desatando una intensa búsqueda por parte de su familia, que durante semanas pidió apoyo a través de redes sociales y medios de comunicación.
Días después, en un sector de Puerto Cortés, autoridades localizaron una osamenta que desde un inicio hizo sospechar a sus familiares que podría tratarse de la joven.
Una pulsera y una liga para cabello encontradas junto a los restos fueron elementos que aumentaron las sospechas, aunque Medicina Forense tuvo que realizar pruebas especiales debido al avanzado estado de descomposición.
Tras 40 días de espera, el Ministerio Público confirmó oficialmente que los restos pertenecían a Yorleni, poniendo fin a la incertidumbre que mantuvo en angustia a sus padres y allegados.
Al momento de retirar el cuerpo, Noé Pérez, padre de la joven, agradeció a quienes acompañaron el proceso de búsqueda y expresó su deseo de que se haga justicia.
“Gracias a Dios ya terminó esto y hoy vamos a velar el cuerpo de mi hija”, manifestó conmovido.
Durante el velatorio, uno de los momentos más emotivos se vivió con la llegada de integrantes del equipo de fútbol comunitario Morelia Femenino, al que Yorleni pertenecía, quienes acudieron para despedirla y acompañar a su familia.
A través de sus redes sociales, el equipo compartió un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores: “Hasta pronto. Qué brille para ti la luz que no tiene fin...”.
Mientras el dolor embarga a sus seres queridos, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades.
La familia insiste en que su mayor anhelo es que el caso no quede impune y que Yorleni pueda finalmente descansar en paz.