Juramentan a consejeros interinos del CNE

El Congreso Nacional juramentó este miércoles a las nuevas autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
En el caso del CNE, Eduardo Fuentes asumió como consejero propietario interino en sustitución de Cossette López, quien dejará temporalmente el cargo tras ser designada embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De igual forma, la abogada Aixa Zelaya fue juramentada como consejera propietaria interina en reemplazo de Ana Paola Hall, designada recientemente como embajadora de Honduras en España. La toma de promesa de ley se realizó de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, debido a que Zelaya se encuentra fuera del país.
Durante la ceremonia, diputados de Libre interrumpieron el acto con consignas en las que calificaron de "ilegales" las sustituciones, al expresar su desacuerdo con las licencias otorgadas por el Congreso Nacional a Hall y López.
Los legisladores oficialistas sostienen que las sustituciones carecen de legalidad y legitimidad, postura que han mantenido desde que el Poder Legislativo aprobó las licencias temporales.
En la misma sesión, el Congreso también juramentó a Pablo Hernández como comisionado propietario interino de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF), cargo que ocupaba Eduardo Fuentes antes de su incorporación al CNE.
Las nuevas autoridades permanecerán en sus cargos mientras estén vigentes las licencias concedidas por el Congreso Nacional a los funcionarios sustituidos.
Al concluir la juramentación, Antonio Rivera Callejas, coordinador de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, hizo un llamado a los nuevos integrantes del CNE para que inicien el análisis de las reformas electorales que permanecen pendientes de discusión.