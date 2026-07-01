Juramentan a consejeros interinos del CNE

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional juramentó este miércoles a las nuevas autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). En el caso del CNE, Eduardo Fuentes asumió como consejero propietario interino en sustitución de Cossette López, quien dejará temporalmente el cargo tras ser designada embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De igual forma, la abogada Aixa Zelaya fue juramentada como consejera propietaria interina en reemplazo de Ana Paola Hall, designada recientemente como embajadora de Honduras en España. La toma de promesa de ley se realizó de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, debido a que Zelaya se encuentra fuera del país. Durante la ceremonia, diputados de Libre interrumpieron el acto con consignas en las que calificaron de "ilegales" las sustituciones, al expresar su desacuerdo con las licencias otorgadas por el Congreso Nacional a Hall y López. Los legisladores oficialistas sostienen que las sustituciones carecen de legalidad y legitimidad, postura que han mantenido desde que el Poder Legislativo aprobó las licencias temporales.