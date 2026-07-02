Alejandro Fernández anuncia retiro temporal de la música

Alejandro Fernández vuelve a ser noticia después de revelar que se tomará un descanso temporal de la música debido a una situación personal relacionada con su salud emocional.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Alejandro Fernández habló sobre la complicada etapa personal que atraviesa, debido a temas de salud y reveló que ha decidido hacer una pausa temporal en su carrera artística para enfocarse en su bienestar emocional.
“El Potrillo” explicó ante las cámaras que actualmente enfrenta episodios de ansiedad y depresión; sin embargo, aseguró que ya recibe tratamiento y atención profesional para afrontar esta situación.
“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, dijo Alejandro Fernández.
El cantante también aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que atraviesan momentos similares, invitándolas a hablar sobre su salud mental sin prejuicios y buscar ayuda profesional cuando sea necesario, pues destacó que se trata de un tema serio que debe recibir la misma importancia que cualquier otro aspecto de la salud.
“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes, porque es súper serio. Creo que es de los problemas más fuertes que tenemos en México”.
Después de su aparición en el partido inaugural del Mundial 2026, Alejandro Fernández se presentó por última vez en el magno concierto que se conoció como “La serenata más grande del mundo”, que contó con más de 270 mil asistentes.