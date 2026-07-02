Alejandro Fernández anuncia retiro temporal de la música

México.

Alejandro Fernández vuelve a ser noticia después de revelar que se tomará un descanso temporal de la música debido a una situación personal relacionada con su salud emocional.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Alejandro Fernández habló sobre la complicada etapa personal que atraviesa, debido a temas de salud y reveló que ha decidido hacer una pausa temporal en su carrera artística para enfocarse en su bienestar emocional.

“El Potrillo” explicó ante las cámaras que actualmente enfrenta episodios de ansiedad y depresión; sin embargo, aseguró que ya recibe tratamiento y atención profesional para afrontar esta situación.