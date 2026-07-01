Messi y Spider-Man juntos: el video que es tendencia en redes

Ciudad de México.

El futbolista argentino Lionel Messi conoció al mismísimo Hombre Araña y hasta se balanceó con él, todo en un comercial.

La próxima película del arácnido se estrena el 31 de julio de julio, y aprovechando la fiebre por el Mundial se lanzó este promocional.

El actor Tom Holland, quien interpreta al personaje de la casa de cómics de Marvel, participa también, tanto en su forma de Peter Parker con el traje de Spiderman.

En el comercial, Parker está en una tienda cuando Messi entra y de inmediato se le acerca, descubriendo así que el campeón del mundo en 2022 busca al superhéroe.

Ante esto, se cambia y lo lleva a balancearse por la ciudad.

Argentina buscará su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde el viernes 3 de julio en los Dieciseisavos.

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