Blake Lively reclama a Justin Baldoni más de 8 millones de dólares en honorarios legales

Estados Unidos.

La actriz y productora Blake Lively presentó un escrito ante una corte federal en Nueva York en el que reclama una compensación de más de ocho millones de dólares al actor y director Justin Baldoni por el pago de sus abogados y otros costes legales en los que incurrió en el caso judicial que ambos han mantenido en esta ciudad.

El reclamo, presentado este martes ante la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, surge después de que el pasado junio el juez dictaminara que Baldoni debía pagar los honorarios de los abogados de la actriz, pero no una indemnización por daños y perjuicios.

Lively, de 38 años, presentó una denuncia contra Baldoni en 2024, acusándolo de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película 'It Ends With Us', -que el actor dirigió- y de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ella, pero su demanda fue desestimada por el juez Lewis J. Liman.

Baldoni, de 42 años, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión, que fue desestimada.