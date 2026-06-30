Captan a Ariana Grande con su exnovio Ricky Alvarez

Ariana Grande fue vista pasando tiempo con su exnovio Ricky Alvarez.
La expareja fue vista almorzando antes de la parada de Ariana Grande en Austin, Texas, como parte de su gira Eternal Sunshine Tour, el viernes 26 de junio.
"Han estado saliendo últimamente", declaró una fuente a PEOPLE. Un representante de Grande declinó hacer comentarios.
Grande rompió recientemente con su compañero de reparto en Wicked, Ethan Slater. En junio de 2026, PEOPLE confirmó que Grande, de 33 años, y Slater habían terminado su relación a principios de ese año.
La cantante salió con Álvarez, de 33 años, desde 2015 hasta julio de 2016. "Somos felices", declaró Grande a Billboard sobre la relación en mayo de 2016. "Soy una chica muy feliz. Tengo una vida sana ahora mismo, y creo que eso es todo lo que le importa a la gente. Fin".
Tras la ruptura de Grande y Álvarez, ella tuvo relaciones con Mac Miller, Pete Davidson, Dalton Gómez y, más recientemente, con Slater.
@arigvibe Ariana, hay algo que nos quieras contar? 🙈 Ricky, tráetela a México!! #arianagrande #ariana #arianator #arianators #arianagrandefan @arianagrande ♬ sonido original - ✨Fey✨
Una amistad por años
Sin embargo, Grande y Álvarez han mantenido su amistad. Álvarez incluso reaccionó a la mención de su nombre en su éxito de 2018, "Thank U, Next", con un video divertido en sus historias de Instagram.
En su video, Álvarez escuchaba atentamente "Thank U, Next" en tono de broma, antes de que la cámara hiciera un primer plano mientras Grande cantaba: "Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río".
"Solo gratitud", escribió Álvarez en la siguiente diapositiva, junto a un emoji de corazón negro. "Gracias, siguiente... (aunque esas canciones son geniales... de nada)".
Grande vio sus publicaciones y las compartió en sus propias historias de Instagram. "Claro que sí... gracias, siguiente", escribió en la primera diapositiva.
“JAJA A principios de semana, cantó: "Escribí algunas canciones sobre Ricky, y todavía suenan bastante bien".
@popculturehq_ OMG ARIANAAAAAAA #arianagrande #rickyalvarez #eternalsunshinetour #fyp ♬ hate that i made you love me - Ariana Grande
El intercambio desató rumores de que la pareja había retomado su relación tras la ruptura de Grande con Pete Davidson, pero ella se apresuró a aclarar que en ese momento solo eran amigos.
Cuando Álvarez publicó una foto suya con un suéter amarillo mostaza y el pelo rapado, la cantante comentó en la publicación de 2018: "¡Estos colores son geniales!". Esto provocó que una cuenta de fans preguntara: "¿QUÉ PASA CON TÚ Y ARIANA? ¡TODOS QUEREMOS SABERLO!".
"Somos amigos, tranquilos", respondió Grande, añadiendo un emoji de corazón negro.
En sus presentaciones más recientes de "Thank U, Next", Grande ha modificado la letra que hace referencia a Álvarez. El 26 de junio, cantó: "Escribí algunas canciones sobre Ricky, sé que todavía me apoya". A principios de semana, cantó: "Escribí algunas canciones sobre Ricky, y todavía suenan genial".
@popculturehq_ 🚨Ariana Grande once again changes the lyrics of Thank u, next after being spotted with Ricky yesterday and him attending tonight show: #arianagrande #rickyalvarez #eternalsunshinetour #fyp ♬ omg i feel famous - so 🦂
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