Gabriel Soto confirma romance con su terapeuta

México.

Luego de su escandalosa relación con la actriz rusa Irina Baeva, el actor Gabriel Soto ha decidido abrir de nuevo su corazón y confirmó que estrena romance con su terapeuta Colibrí Jiménez. El también modelo se dijo ilusionado y tranquilo con esta nueva etapa en su vida personal, además indicó que sus hijas, Elissa y Miranda, ya conocen a su pareja.

Gabriel Soto se sinceró sobre su vida amorosa y confirmó su noviazgo con Colibrí Jiménez; además, relató que se conocieron desde hace varios años cuando Jiménez fue su terapeuta y lo apoyó en momentos difíciles tanto de salud como emocional. Visiblemente feliz, el actor se dijo tranquilo, ilusionado y pleno en este momento de su vida.