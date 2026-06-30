Gabriel Soto confirma romance con su terapeuta

Luego de su escandalosa relación con la actriz rusa Irina Baeva, el actor Gabriel Soto ha decidido abrir de nuevo su corazón y confirmó que estrena romance con su terapeuta Colibrí Jiménez. El también modelo se dijo ilusionado y tranquilo con esta nueva etapa en su vida personal, además indicó que sus hijas, Elissa y Miranda, ya conocen a su pareja.
Gabriel Soto se sinceró sobre su vida amorosa y confirmó su noviazgo con Colibrí Jiménez; además, relató que se conocieron desde hace varios años cuando Jiménez fue su terapeuta y lo apoyó en momentos difíciles tanto de salud como emocional. Visiblemente feliz, el actor se dijo tranquilo, ilusionado y pleno en este momento de su vida.
“A Colibrí la conozco desde hace unos años. Fue mi terapeuta y me ayudó a salir de un bache muy complicado, no solamente emocional, sino también de suplementación. Así pasan las cosas. Llevamos algunos días... pero ni hagan matemáticas porque nadie sabe la realidad como nosotros. Hay cosas que funcionan y otras que no. Cuando estás intentando y viendo qué pasa, no tienes por qué hacerlo público. Pero cuando ya es algo más serio, entonces sí”, dijo Soto en un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”.
Sobre Colibrí Jiménez el actor indicó que es una conocida terapeuta y chef, aunque se mantiene lejos del mundo del espectáculo. Además, fue nombrada como una de las 25 emprendedoras más destacadas del país por México Global debido a su labor en la prevención y difusión de la cultura gastronómica.