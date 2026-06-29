Película de Michael Jackson es la biografía más taquillera de la historia

Estados Unidos.

La película sobre Michael Jackson, titulada "Michael", se ha convertido en el film biográfico más taquillero de todos los tiempos hasta el momento con 977 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

El largometraje sobre el rey del pop ya ha superado a “Oppenheimer”, del director Christopher Nolan, que ostentaba el récord anterior en cuanto a películas basadas en personajes reales con 975 millones de dólares recaudados a nivel mundial, informa Variety.

“Michael” ya se dirigía hace semanas a ser la película biográfica musical más taquillera tras superar a la exitosa “Bohemian Rhapsody” de Queen de 2018, que generó 911 millones de dólares en todo el mundo y ahora es la tercera con más recaudación.

El largometraje sobre el autor de "Thriller", distribuido por Lionsgate en Estados Unidos y Universal en los mercados internacionales, ha recaudado 607,2 millones de dólares fuera de Estados Unidos y 370,2 millones en el país donde fue realizada.

La película logró en su estreno 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones de dólares a nivel mundial, rompiendo el récord de taquilla para 'biopics' musicales establecido por "Straight Outta Compton" de 2015 (60 millones de dólares).

Impulsada por el boca a boca y las múltiples visualizaciones, "Michael" se mantuvo como un éxito de taquilla durante la competitiva temporada de estrenos del verano en el hemisferio norte, indica la revista especializada.