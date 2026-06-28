¡Cambio radical! Hija de Kim Kardashian sorprende con "look" a sus 13 años

Estados Unidos.

North West volvió a llamar la atención con un look impactante en la Semana de la Moda de París al estrenar piercings labiales.

La adolescente de 13 años fue grabada mostrando varios piercings faciales falsos —incluido uno en el puente de la nariz, dos pendientes en la mejilla debajo del ojo y dos nuevos piercings tipo "mordida de ángel" en el labio superior— a su llegada al desfile de Vetements Menswear Primavera/Verano 2027.

Las fotos muestran que combinó los accesorios con su característica peluca azul, que llevaba semirecogida, una camiseta negra de manga larga, una minifalda de tenis a juego, medias y botas militares negras.

El look de North en la Semana de la Moda de París sin duda refleja su personalidad artística. Recientemente, lució un atuendo igualmente atrevido —con varios piercings falsos debajo y alrededor de los ojos, que estaban maquillados intensamente— en el videoclip de su canción “#n0rth4evr”, estrenado en marzo.

También llevaba guantes sin dedos a rayas blancas y negras con pulseras de pinchos metálicos apiladas, una falda con pinchos y botas militares altas.