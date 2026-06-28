¡Cambio radical! Hija de Kim Kardashian sorprende con "look" a sus 13 años

North West volvió a llamar la atención con un look impactante en la Semana de la Moda de París al estrenar piercings labiales.
La adolescente de 13 años fue grabada mostrando varios piercings faciales falsos —incluido uno en el puente de la nariz, dos pendientes en la mejilla debajo del ojo y dos nuevos piercings tipo "mordida de ángel" en el labio superior— a su llegada al desfile de Vetements Menswear Primavera/Verano 2027.
Las fotos muestran que combinó los accesorios con su característica peluca azul, que llevaba semirecogida, una camiseta negra de manga larga, una minifalda de tenis a juego, medias y botas militares negras.
El look de North en la Semana de la Moda de París sin duda refleja su personalidad artística. Recientemente, lució un atuendo igualmente atrevido —con varios piercings falsos debajo y alrededor de los ojos, que estaban maquillados intensamente— en el videoclip de su canción “#n0rth4evr”, estrenado en marzo.
También llevaba guantes sin dedos a rayas blancas y negras con pulseras de pinchos metálicos apiladas, una falda con pinchos y botas militares altas.
North completó el look con una manicura larga con muchos adornos, una peluca azul y una llamativa diadema negra con una cadena y un colgante en forma de corazón.
En febrero, reveló que se había hecho varios piercings más en las manos, a pesar de las numerosas críticas que ella y su madre han recibido al respecto.
Además de los dos originales en su mano izquierda, la joven de 12 años parece haberse añadido tres pinchos y tres bolas a esa misma mano, dos pinchos y dos bolas a la derecha y lo que parece ser un piercing plano en la parte exterior de la muñeca izquierda.
No es ningún secreto que North es una gran aficionada a los piercings y los tatuajes. Incluso rapeó sobre su amor por los piercings en su canción "Piercing on My Hand (Ye's version)", una colaboración con su padre, Kanye West.
@dazed North West at the Vetements SS27 show in Paris ⛓️💥 #DazedFashionTV #NorthWest #Vetements #PFW #TikTokFashion @Kim and North ♬ original sound - therealyelover
En la letra, declara: "Un piercing en mi mano, la otra con anillos" y "No estoy segura de estar loca / Quiero más piercings y tatuajes / Me encanta el pelo azul, me lo hago trenzas".
Si bien algunos han expresado su desaprobación por las elecciones de moda de la adolescente, Kim Kardashian defendió previamente el estilo atrevido de su hija, afirmando que estos looks transgresores son una vía de expresión creativa para la joven artista.
"Sabes, [expresarse] hace muy feliz a [North]. Jamás le quitaría esa creatividad", dijo Kardashian en un episodio de "Call Her Daddy".