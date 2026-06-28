Los hijos de Britney Spears sorprenden como modelos en la Semana de la Moda de París

Estados Unidos.

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James Federline, hicieron su debut en la pasarela el viernes en la Semana de la Moda de París.

Sean Preston, de 20 años, lució una elegante chaqueta larga de seda negra con camisa y corbata negras, combinadas con jeans, en el desfile de Vetements Menswear Primavera/Verano 2027.

Completó el look con zapatos negros brillantes.

En el mismo desfile, Jayden, de 19 años, desfiló con unos jeans azules desgastados, una camiseta blanca ajustada y mocasines marrón oscuro.

Completó su atuendo con un cinturón de cuero y varias cadenas que colgaban de su cintura.

Los hijos de la cantante de "Toxic" no fueron las únicas caras famosas en la pasarela, ya que la actriz Sharon Stone, tres veces nominada al Oscar, también deslumbró con un look en blanco y negro.

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, y el cantante Maluma estuvieron presentes.