Los hijos de Britney Spears sorprenden como modelos en la Semana de la Moda de París

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James Federline, hicieron su debut en la pasarela el viernes en la Semana de la Moda de París.
Sean Preston, de 20 años, lució una elegante chaqueta larga de seda negra con camisa y corbata negras, combinadas con jeans, en el desfile de Vetements Menswear Primavera/Verano 2027.
Completó el look con zapatos negros brillantes.
En el mismo desfile, Jayden, de 19 años, desfiló con unos jeans azules desgastados, una camiseta blanca ajustada y mocasines marrón oscuro.
Completó su atuendo con un cinturón de cuero y varias cadenas que colgaban de su cintura.
Los hijos de la cantante de "Toxic" no fueron las únicas caras famosas en la pasarela, ya que la actriz Sharon Stone, tres veces nominada al Oscar, también deslumbró con un look en blanco y negro.
La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, y el cantante Maluma estuvieron presentes.
@madamefigarofr Les fils de @Britney Spears, font leurs débuts à la Fashion Week de Paris pour le défilé #vetements #britneyspears #tiktokfashion #fashionweek #pfw ♬ original sound - Elsie
Historia de una separación
Spears, de 44 años, y su exmarido Kevin Federline se casaron en Los Ángeles en 2004 y tuvieron dos hijos en 2005 y 2006.
La expareja se divorció en 2007. Kevin, de 48 años, obtuvo la custodia mayoritaria y recibió 40.000 dólares mensuales de manutención infantil de la cantante ganadora del Grammy, cantidad que aumentó a 20.000 dólares mensuales cuando Sean Preston cumplió 18 años en 2023.
En 2024, cuando Jayden también cumplió 18 años, Spears realizó el último pago a su exbailarín.
Desde entonces, la cantante de "Baby One More Time" parece haberse acercado más a sus hijos. Sean Preston añadió "Spears" a su cuenta de redes sociales en abril, omitiendo el nombre de Federline.
@elmundoderegina Los hijos de Britney Spears debutan en la semana de la moda de París 📹📸 dmn.lens 08010mag dazed britneychile_fans laxmasmusica elle_mexico # #britneyspears# #seanpreston# #jaydenjames# #paris# #moda ♬ Original Sound - TikTok Advertiser
Sus hijos la apoyan en momentos difíciles
Una fuente reveló a Page Six que los chicos la han apoyado tras el arresto de Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en marzo.
“Ha estado pasando por un mal momento los últimos dos años. Las cosas no iban bien, y ahora que los chicos han vuelto a su vida por completo, esta ha sido una gran oportunidad”, nos comentó una fuente en abril.
“Ha sido maravilloso para ellos pasar todo este tiempo con su madre”, continuó. “Britney los quiere a los dos por igual. Son su mundo entero”.
La fuente también señaló que el tiempo que ha pasado con Sean Preston y Jayden ha sido “un verdadero regalo” y “la mayor alegría” para ella.
Spears, quien finalmente se declaró culpable de un cargo menor de “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol” en mayo y evitó la cárcel tras asistir a rehabilitación a petición de sus hijos, se lleva “muy bien” con ellos.
“Están aquí porque son sus hijos y quieren serlo, y solo desean lo mejor para ella”, explicó la fuente.
@hotchismedaily Jayden James Federline walked the Vetements Menswear SS27 show on June 26, 2026 #brineyspears #jaydenjamesfederline #som #model #fyp ♬ Gimme More - Britney Spears