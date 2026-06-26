Celia Cruz tendrá una voz recreada con inteligencia artificial

MIAMI, EE. UU.

La voz de la legendaria cantante cubana Celia Cruz fue recreada mediante inteligencia artificial (IA), convirtiéndola en la primera artista latina en contar con esta tecnología, cuyo uso estará limitado a proyectos que respetan su legado artístico y los valores que defendió en vida.

Así lo confirmó a EFE Omer Pardillo, albacea y representante del patrimonio de la denominada "Reina de la Salsa", quien explicó que el objetivo es acercar la obra de la artista a las nuevas generaciones sin perder el control sobre el uso de su imagen y su voz.

"El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones", afirmó.

Pardillo detalló que la voz generada con inteligencia artificial ya fue creada y registrada, aunque aclaró que su utilización estará sujeta a una supervisión estricta.

"No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran. Esto es un proceso muy limitado", aseguró.

El representante indicó que cada proyecto será evaluado antes de recibir autorización para garantizar que sea coherente con el pensamiento y la trayectoria de la artista.

"Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero que la voz de Celia se utilice para cosas que ella no hubiera querido", señaló.

Tecnología al servicio de la cultura

El desarrollo fue realizado por la empresa ElevenLabs, especializada en inteligencia artificial aplicada a la síntesis de voz. Según Pardillo, la experiencia previa de la compañía con la voz de la poeta estadounidense Maya Angelou le dio confianza para avanzar con el proyecto.

El albacea descartó que la tecnología sea utilizada con finos políticos o publicitarios que contradicen los principios de la cantante.

"Nunca lo usaría para nada político, ninguna campaña ni nada", enfatizó.

En cambio, explicó que la herramienta permitirá desarrollar contenidos educativos, narraciones de libros y experiencias interactivas que difunden la historia de la música latina utilizando únicamente declaraciones y expresiones que Celia Cruz realizó durante su vida.

Aunque la tecnología permite reproducir su voz tanto en español como en inglés, Pardillo afirmó que la prioridad será conservar el idioma español para mantener la autenticidad del artista.

Protección del legado

Uno de los principales objetivos del proyecto es evitar el uso indebido de la voz de Celia Cruz mediante herramientas de inteligencia artificial.

Pardillo aseguró que existe un control permanente sobre el acceso al modelo de voz y advirtió que cualquier uso no autorizado será perseguido por la vía legal.

Por su parte, Bridget Ferris, responsable de alianzas con talentos de ElevenLabs, destacó que la iniciativa busca preservar la identidad artística de la cantante.

"No hay una voz como la de Celia Cruz; su energía, su alegría y su impacto cultural son realmente únicos", expresó.

Celia Cruz, nacida en La Habana en 1925 y fallecida en 2003, es considerada una de las máximas exponentes de la música latina y una figura emblemática de la salsa a nivel mundial.