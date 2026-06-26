The Rolling Stones regresan con 'Foreign Tongues', un álbum de crítica y rock

Tres años después del lanzamiento de Hackney Diamonds, The Rolling Stones regresarán el próximo 10 de julio con Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, una producción de 14 canciones en la que la legendaria banda británica apuesta por el rock clásico acompañada de letras con referencias sociales y políticas.

Tras una escucha anticipada del disco, EFE destaca que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood mantienen la energía que ha caracterizado al grupo durante más de seis décadas, con composiciones que combinan potencia musical, ironía y crítica contemporánea.

Un álbum con referencias a la actualidad

Los sencillos In the Stars y Rough and Twisted, publicados previamente como adelanto del disco, anticipan el sonido del nuevo trabajo, con riffs de guitarra, armónicas y la característica voz de Mick Jagger como protagonistas.

Entre las canciones sobresale Mr. Charm, cuyo contenido incluye referencias al empresario Elon Musk y menciones que aluden al presidente estadounidense Donald Trump.

Otra de las piezas destacadas es Divine Intervention, lanzada recientemente junto a Jealous Lover, que incorpora la colaboración del músico Robert Smith, líder de The Cure.

El álbum también incluye Ringing Hollow, una composición con influencias del country rock que plantea una mirada crítica sobre la realidad social de Estados Unidos mediante referencias a la cultura popular, la crisis de las drogas y el desencanto con el llamado "sueño americano".