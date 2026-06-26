The Rolling Stones regresan con 'Foreign Tongues', un álbum de crítica y rock

Tres años después del lanzamiento de Hackney Diamonds, The Rolling Stones regresarán el próximo 10 de julio con Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, una producción de 14 canciones en la que la legendaria banda británica apuesta por el rock clásico acompañada de letras con referencias sociales y políticas.
Tras una escucha anticipada del disco, EFE destaca que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood mantienen la energía que ha caracterizado al grupo durante más de seis décadas, con composiciones que combinan potencia musical, ironía y crítica contemporánea.
Un álbum con referencias a la actualidad
Los sencillos In the Stars y Rough and Twisted, publicados previamente como adelanto del disco, anticipan el sonido del nuevo trabajo, con riffs de guitarra, armónicas y la característica voz de Mick Jagger como protagonistas.
Entre las canciones sobresale Mr. Charm, cuyo contenido incluye referencias al empresario Elon Musk y menciones que aluden al presidente estadounidense Donald Trump.
Otra de las piezas destacadas es Divine Intervention, lanzada recientemente junto a Jealous Lover, que incorpora la colaboración del músico Robert Smith, líder de The Cure.
El álbum también incluye Ringing Hollow, una composición con influencias del country rock que plantea una mirada crítica sobre la realidad social de Estados Unidos mediante referencias a la cultura popular, la crisis de las drogas y el desencanto con el llamado "sueño americano".
Homenajes y colaboraciones
Además de las nuevas composiciones, Foreign Tongues recupera elementos característicos de distintas etapas de la carrera de la banda.
En Jealous Lover, Jagger vuelve a explorar el falsete que popularizó en Emotional Rescue (1980), mientras que Never Wanna Lose You rescata líneas de bajo inspiradas en la etapa en la que el grupo incorporó influencias del funk.
Uno de los momentos más emotivos del álbum llega con Hit Me in the Head, tema que incorpora grabaciones de batería del fallecido Charlie Watts.
El disco también cuenta con la participación de reconocidos músicos como Paul McCartney, quien interpreta el bajo en Covered in You, además de Steve Winwood, Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers y Robert Smith.
Como parte del repertorio, la banda rinde homenaje a otros artistas con versiones de You Know I'm No Good, de Amy Winehouse, y Beautiful Delilah, de Chuck Berry.
Un nuevo capítulo para la histórica banda
Producido por Andrew Watt y grabado en los estudios Metropolis de Londres, Foreign Tongues representa el álbum de estudio número 25 de The Rolling Stones.
Con este lanzamiento, la agrupación británica vuelve a situarse en el panorama musical internacional, mientras crecen las expectativas sobre una posible gira mundial para presentar el nuevo material.