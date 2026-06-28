VIDEO: Harry Styles se desploma en un concierto tras atragantarse con agua

Londres, Inglaterra.

Harry Styles se atragantó accidentalmente con agua mientras intentaba hacer su famoso gesto de escupir como una ballena durante su actuación en el estadio de Wembley, el viernes por la noche.

La combinación de la acrobacia y la intensa ola de calor europea provocó que el intérprete de "Watermelon Sugar", de 32 años, cayera al suelo del escenario, donde intentó recuperar el aliento.

Un video grabado por un fan y que circula en redes sociales muestra al cantante agarrando su botella de agua del suelo, dando un sorbo rápido antes de escupirla de inmediato y caer de espaldas.

Mientras permanecía en el suelo durante varios segundos, se ve a Harry Styles intentando aflojarse la corbata y golpeándose el pecho varias veces.

Tras recuperarse, la estrella del pop se levantó de un salto y salió corriendo del escenario, saludando al público mientras se marchaba.

La escena causó preocupación entre los fans, quienes expresaron sus reacciones en redes sociales.