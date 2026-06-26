Nilo Espinal celebra un año de sobriedad con emotivo mensaje

El músico hondureño Nilo Espinal, vocalista de la banda de rock Diablos Negros, conmemoró este 26 de junio su primer año de sobriedad con un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el apoyo de su familia, sus compañeros de banda, Narcóticos Anónimos y su fe en Dios durante el proceso de recuperación.

A través de una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía en la que aparece sentado en una banca, el artista expresó:"Hoy celebro 365 días de limpieza, libertad y gratitud".

En su mensaje, Espinal destacó que alcanzar este logro no habría sido posible sin el respaldo de quienes lo acompañaron durante el último año.

"Un año entero de sobriedad que no habría sido posible sin la guía de Dios, quien me dio la fuerza cuando sentí que ya no la tenía, y el amor incondicional de mi familia y de mis Diablos Negros que se mantuvieron firmes a mi lado creyendo en mí en cada paso del camino", escribió.

El cantante también agradeció a la comunidad de Narcóticos Anónimos (NA) por el acompañamiento recibido durante su proceso de recuperación.

"Encontré en NA un refugio, un espejo donde mirarme sin juzgarme y las herramientas diarias para recordar que solo por hoy es posible".

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