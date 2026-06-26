Nilo Espinal celebra un año de sobriedad con emotivo mensaje

El músico hondureño Nilo Espinal, vocalista de la banda de rock Diablos Negros, conmemoró este 26 de junio su primer año de sobriedad con un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el apoyo de su familia, sus compañeros de banda, Narcóticos Anónimos y su fe en Dios durante el proceso de recuperación.
A través de una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía en la que aparece sentado en una banca, el artista expresó:"Hoy celebro 365 días de limpieza, libertad y gratitud".
En su mensaje, Espinal destacó que alcanzar este logro no habría sido posible sin el respaldo de quienes lo acompañaron durante el último año.
"Un año entero de sobriedad que no habría sido posible sin la guía de Dios, quien me dio la fuerza cuando sentí que ya no la tenía, y el amor incondicional de mi familia y de mis Diablos Negros que se mantuvieron firmes a mi lado creyendo en mí en cada paso del camino", escribió.
El cantante también agradeció a la comunidad de Narcóticos Anónimos (NA) por el acompañamiento recibido durante su proceso de recuperación.
"Encontré en NA un refugio, un espejo donde mirarme sin juzgarme y las herramientas diarias para recordar que solo por hoy es posible".
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Un aniversario marcado por la ausencia de su padre
La celebración llega pocas semanas después del fallecimiento de su padre, Nilo Erilberto Espinal Midence, ocurrido a inicios de junio de 2026.
En su publicación, el músico confesó que uno de sus mayores consuelos es que su padre pudo verlo recuperar su vida antes de partir.
"Mi padre partió de este mundo hace poco, pero me queda el consuelo más grande, la paz infinita y el orgullo de saber que él se fue viéndome limpio, sabiendo que estaba en el camino correcto y recuperando mi vida. Sé que hoy celebra conmigo desde el cielo".
Espinal ha contado en diversas ocasiones que su padre fue una de las personas más influyentes en su vida y en su formación musical. Fue quien le enseñó a tocar el bajo en la iglesia, ayudó sus primeros pasos como músico e impulsó su pasión por la música desde temprana edad.
El artista cerró su mensaje agradeciendo a quienes han formado parte de su proceso de recuperación e invitando a quienes enfrentan situaciones similares a mantener la esperanza.
"Gracias a todos los que han sido parte de este proceso. Un día a la vez. ¡Sí se puede!".
La publicación recibió decenas de mensajes de apoyo de seguidores, colegas y amigos, quienes felicitaron al músico por este importante logro personal y le expresaron sus condolencias por la reciente pérdida de su padre.