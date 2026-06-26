Fallece la actriz venezolana Yorgelis Delgado tras colapso por sismo en La Guaira

La actriz y presentadora venezolana Yorgelis Delgado, grabada por su participación en el programa infantil El Club de los Tigritos, falleció junto a su madre tras el colapso del edificio Coral Beach, en el estado La Guaira, luego de los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026.

De acuerdo con información difundida por familiares, Delgado, de 43 años, se encontró dentro del inmueble junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor cuando ocurrió el derrumbe parcial de la estructura.

Equipos de rescate lograron sacar con vida a la niña, quien resultó herida, así como a su padre. Sin embargo, la actriz y su madre fueron localizadas sin vida tras intensos trabajos de búsqueda entre los escombros.

La noticia ha generado conmoción entre familiares, seguidores y figuras del medio artístico venezolano, que han expresado mensajes de solidaridad ante la tragedia.