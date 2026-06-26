Fallece la actriz venezolana Yorgelis Delgado tras colapso por sismo en La Guaira

La actriz y presentadora venezolana Yorgelis Delgado, grabada por su participación en el programa infantil El Club de los Tigritos, falleció junto a su madre tras el colapso del edificio Coral Beach, en el estado La Guaira, luego de los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026.
De acuerdo con información difundida por familiares, Delgado, de 43 años, se encontró dentro del inmueble junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor cuando ocurrió el derrumbe parcial de la estructura.
Equipos de rescate lograron sacar con vida a la niña, quien resultó herida, así como a su padre. Sin embargo, la actriz y su madre fueron localizadas sin vida tras intensos trabajos de búsqueda entre los escombros.
La noticia ha generado conmoción entre familiares, seguidores y figuras del medio artístico venezolano, que han expresado mensajes de solidaridad ante la tragedia.
Una figura de la televisión infantil venezolana.
Yorgelis Delgado alcanzó notoriedad en la televisión venezolana durante las décadas de 1990 y 2000 como integrante de El Club de los Tigritos, espacio transmitido por Venevisión, donde se asoció como actriz, bailarina y animadora junto a figuras como Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.
Posteriormente, participó en programas juveniles como Rugemanía y Atómico, además de actuar en series como Entre tú y yo, donde interpretó a Fabiana, y De Sol a Sol, en la que compartió escena con los integrantes de Salserín, Servando y Florentino.
En 2009 se retiró del medio artístico para dedicarse a su vida personal. En 2012 nació su hija Miranda Mijares, quien sobrevivió al colapso y permanece bajo atención médica tras el rescate.
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Tragedia en La Guaira
Los sismos registrados esta semana han dejado severos daños en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas, con Múltiples edificaciones colapsadas y millas de personas damnificadas, según informes preliminares.
Diversas figuras del ámbito artístico y musical han expresado su solidaridad con las víctimas, entre ellas Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Evaluna y Camilo, quienes han anunciado iniciativas de apoyo humanitario.
Las autoridades continúan las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.