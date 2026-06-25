Famosos convierten sus redes sociales en puente de ayuda para Venezuela

La tragedia que golpeó a Venezuela tras dos poderosos terremotos ha despertado una ola de solidaridad dentro y fuera del país. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros, reconocidas figuras de la música y el entretenimiento han puesto sus plataformas digitales al servicio de las víctimas y sus familias. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron al menos 164 fallecidos y cerca de mil heridos, según el balance oficial.
Las celebridades reaccionaron rápidamente al desastre que ha conmocionado a toda América Latina. Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante venezolano Ricardo Montaner, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Dios mío, Venezuela... Padre, protege a tu pueblo”, escribió, reflejando el sentir de millones de venezolanos dentro y fuera de su país.
Sus hijos, Mau y Ricky, también expresaron su preocupación por la situación. A través de publicaciones dirigidas a sus seguidores, los artistas aseguraron que se mantienen en oración por las personas afectadas. “Orando por nuestro país y nuestra gente”, manifestaron en sus cuentas oficiales.
Otro de los artistas que decidió involucrarse activamente fue Carlos Baute. Más allá de enviar un mensaje de apoyo, el intérprete anunció que sus redes sociales quedarían abiertas para ayudar a localizar personas desaparecidas, compartir información urgente y canalizar solicitudes de asistencia.
“Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo”, escribió Baute, invitando a quienes necesiten ayuda a comunicarse a través de sus plataformas digitales. Su iniciativa fue ampliamente respaldada por seguidores y colegas del mundo artístico.
La solidaridad también llegó desde España. El cantante Alejandro Sanz compartió un mensaje cargado de sensibilidad hacia el pueblo venezolano. “Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país”, expresó el artista, sumándose a las múltiples muestras de respaldo internacional.
A las expresiones de apoyo se unieron además figuras como J Balvin, Nicky Jam, Danny Ocean, Lele Pons y Tini, quienes aprovecharon el alcance de sus perfiles para enviar mensajes de fortaleza y mantener la atención internacional sobre la emergencia.
Danny Ocean fue uno de los más activos. El artista habilitó los comentarios de una publicación para que personas afectadas y voluntarios pudieran conectarse directamente. La iniciativa buscó facilitar la coordinación de ayuda inmediata y servir como un punto de encuentro para quienes buscan asistencia o desean colaborar.
Desde Europa, Camilo y Evaluna Montaner compartieron un emotivo video en el que expresaron su preocupación por la situación. Ambos explicaron que, aunque se encuentran de gira, permanecen atentos a las necesidades de los afectados y alentaron a apoyar iniciativas humanitarias verificadas.
“Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda”, expresó Camilo. El cantante señaló que la reconstrucción será un proceso largo y recordó que, en este momento, la prioridad es atender las necesidades urgentes de miles de familias que lo perdieron todo. Mientras gobiernos como los de Estados Unidos, Argentina y México han ofrecido apoyo humanitario para enfrentar la emergencia, la movilización de artistas y figuras públicas ha demostrado el poder de las redes sociales como herramienta de solidaridad.