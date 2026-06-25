Famosos convierten sus redes sociales en puente de ayuda para Venezuela

“Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda”, expresó Camilo. El cantante señaló que la reconstrucción será un proceso largo y recordó que, en este momento, la prioridad es atender las necesidades urgentes de miles de familias que lo perdieron todo. Mientras gobiernos como los de Estados Unidos, Argentina y México han ofrecido apoyo humanitario para enfrentar la emergencia, la movilización de artistas y figuras públicas ha demostrado el poder de las redes sociales como herramienta de solidaridad.