Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade

México.

La aparición de Gloria Trevi y Raquenel Portillo (Mary Boquitas) juntas en redes sociales generó sorpresa entre seguidores y medios de espectáculos, justo después de que Antonia Andrade denunciara públicamente a su padre Sergio Andrade.

Las imágenes, difundidas por Jesús Cazorla, esposo de Mary Boquitas, llamaron la atención por el contexto de las recientes declaraciones y el actual clima mediático.

A través de su cuenta de Instagram, Jesús Cazorla compartió una serie de historias en las que aparece acompañado de Raquenel,su esposa, y Gloria Trevi.