Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecen juntas tras las denuncias de Antonia a Sergio Andrade

La aparición de Gloria Trevi y Raquenel Portillo (Mary Boquitas) juntas en redes sociales generó sorpresa entre seguidores y medios de espectáculos, justo después de que Antonia Andrade denunciara públicamente a su padre Sergio Andrade.
Las imágenes, difundidas por Jesús Cazorla, esposo de Mary Boquitas, llamaron la atención por el contexto de las recientes declaraciones y el actual clima mediático.
A través de su cuenta de Instagram, Jesús Cazorla compartió una serie de historias en las que aparece acompañado de Raquenel,su esposa, y Gloria Trevi.
La difusión de estas imágenes ocurre días después de que Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, hiciera un llamado público a la Fiscalía mexicana y al Consulado, solicitando atención urgente a su denuncia penal contra el productor musical.
Antonia también filtró fotos recientes de Andrade y pidió a las autoridades que actúen con rapidez, insistiendo en la gravedad de los delitos y en la protección de las víctimas.
En este contexto, la aparición pública de Gloria Trevi y Mary Boquitas juntas ha provocado diversas reacciones, pues ambas han sido señaladas y defendidas en distintas etapas del caso. La imagen, compartida en redes, se da justo cuando el tema vuelve a estar en el centro de la discusión mediática.